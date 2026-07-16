Beşiktaş'taki plazaya yönelik saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7 Nisan 2026’da Beşiktaş’taki bir plazaya yönelik DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaya ilişkin iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır