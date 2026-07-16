HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beşiktaş'taki plazaya yönelik saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'taki bir plazaya yönelik DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılmasına ilişkin iddianame düzenlendi.

Beşiktaş'taki plazaya yönelik saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7 Nisan 2026’da Beşiktaş’taki bir plazaya yönelik DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaya ilişkin iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimiKötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi
Ankara’da otları temizlemek için yakılan ateş eve sıçradıAnkara’da otları temizlemek için yakılan ateş eve sıçradı

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.