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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, Beytullah A. idaresindeki 02 AGJ 799 plakalı otomobil, yolcu indirmek amacıyla yolun sağ tarafında durduğu sırada, aynı istikamette seyreden Süleyman A. yönetimindeki 34 ZC 3190 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 1

ADIYAMAN'DAKİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Beytullah A., yolcu Hilal M. ile Süleyman A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 2

Kazanın ardından olay yerine gelen taraf yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bazı kişilerin sürücü Süleyman A.'ya saldırmak istemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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