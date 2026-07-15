Avrupa kuraklıkla boğuşuyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti.

"KISITLAMA GETİRİLDİ"

Ulusal basındaki haberlere göre, Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek, ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti.

Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi.

Barbut, bu illerden 43'ünün su konusunda "kriz" seviyesinde bulunduğunu, dolayısıyla buralarda ikamet eden vatandaşların suyu yalnızca öncelikli konularda kullanabildiğini vurguladı.

İlkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendiren Barbut, iklim değişikliğinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını savundu.

Barbut, su kısıtlamalarına ilişkin ülke genelinde 206 valilik kararı alındığını aktardı.

BELÇİKA'DA KURAKLIK YASAKLARI GENİŞLETİLDİ

Belçika'da yaşanmaya başlayan kuraklık nedeniyle ülkede çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Valon Bölgesinde 4 belediyede su kullanımının kısıtlanmasının ardından Flaman Bölgesi'ne bağlı Brabant Flamand eyaletinde akarsulardan su alınmasının yasaklandığı bildirildi. Brabant Flamand'da su seviyelerinin kritik eşiklerin altına düşmesi üzerine, Brabant Flamand Valisi Jan Spooren'in bölge genelinde su çekimi yasağı ilan ettiği duyuruldu.

Cuma günü yürürlüğe girecek karar, gemi taşımacılığına açık olmayan kapalı akarsular ve kamuya ait kanallardan su alınmasını tamamen yasaklıyor. Yetkililer, bölgede uzun süredir kayda değer yağış görülmemesi nedeniyle su seviyelerinin hızla gerilediğini, önümüzdeki günlerde de yağış beklenmediğini belirtiyor.

TARIM VE HAYVANCILIĞI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Alınan yasak kararı nedeniyle kuraklıktan etkilenen arazilerin sulanması imkansız hale gelecek. Derin kuyu geleneği olmayan Belçika'da çiftçiler, hayvanlar için içme suyu kullanmaya devam edebilecek ancak, tarımsal sulama için akarsulardan su çekemeyecek.

Valilik, bazı sanayi tesislerinin ihtiyaç duyan çiftçilere "işlem suyu" adı altında su sağlayacağını bildirdi ancak, bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda kamuoyuna ayrıntı verilmedi.



Belçika'nın Flaman Bölgesinde su kaynaklarının alarm vermesi nedeniyle getirilen ''su çekimi yasağı'', akarsuların durumu normale dönene kadar yürürlükte kalacak. Yetkililer, içme suyu arzında şu an için bir sorun olmadığını ancak musluk suyu tüketiminde ölçülü davranılması gerektiğini vurguluyor. Flaman Bölgesi'nin diğer bölgelerinde de benzer yasaklar yürürlüğe kondu. Batı Flamanya, Limburg, Doğu Flamanya'nın büyük bölümü ve Anvers'in bazı kesimlerinde de su çekimi yasağı uygulanacak.



ALMANYA'DA BÜYÜK PARA CEZASI VERİLECEK

Almanya'nın Münih kentinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı.

Münih Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte günlük su tüketiminin yeniden 360 milyon litrenin üzerine çıktığı, normal dönemde ise ortalama tüketimin yaklaşık 300 milyon litre olduğu belirtildi.

Bu nedenle içme suyu, yer altı suyu ve yüzey sularının kullanımına yönelik bağlayıcı tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe konulduğu bildirildi.

Düzenleme kapsamında özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanması ile teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı.

Ev ve hobi bahçelerinin saat 09.00 ile 19.00 arasında sulanmasına izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise kısıtlamadan muaf tutulacak.

Göl, nehir ve kanallardan bu amaçlarla su çekilmesi de yasak kapsamında olacak.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, kurak geçen kış ve ilkbaharın ardından su kaynaklarının ciddi şekilde zorlandığını belirterek kent sakinlerine tasarruf tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Kısıtlamaların 1 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacağı, kuraklığın sürmesi halinde uzatılabileceği bildirildi.

Yasakları ihlal edenlere 50 bin avroya kadar para cezası verilebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır