Muğla'da orman yangı! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Milas’ta çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve ekiplerden son durumla ilgili bilgi aldı.

6 YANGININ 5'İ KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık gece saatlerinde yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün saat 17.03 civarı Milas ilçemiz Gürçamlar, Bozbük mevkisinde henüz nedeni belli olmayan bir orman yangını meydana geldi. O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz 3 tane yangına müdahale ediyorlardı. Ortaca'da, Kavaklıdere'de ve bu bölgede çıktı. Toplam bugün 6’ıncı yangınımız bu yangın. Ancak diğer 5’i kontrol altına alınırken, burada da mücadelemiz devam ediyor. Tabii hava sıcaklıkları arttı, nem oranları yüzde 30'ların altına düştü.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki günlerde 18'ine kadar daha da düşecek. Yangın haberi alınır alınmaz Orman Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD birimlerimiz, jandarma, emniyet, yine termik santrallerimiz, STK'larımız, tüm kamu kurum kuruluşları, büyükşehir itfaiyemiz, Yatağan, Milas belediyeleri, hatta Didim tarafından da destekler geldi. Bir seferberlik ruhuyla yeşil vatanımızı korumak için vatandaşlarımızla beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Gündüz hava aydınlıkken 12 helikopter, 8 uçak havadan müdahale etti.

Yine karadan müdahale devam ediyor. 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 araç, 4 TOMA alanda. Emniyet ve jandarmamızın TOMA'ları da alandalar. 4 ambulans, 517 personelle şu anda karadan mücadelemiz devam ediyor.” dedi.

1120 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Vali Akbıyık, 1120 kişinin tahliye edildiğini belirterek, “Tabii bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otel, 770 tatil sitesinden toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Tabii rüzgarın yönü, nem durumu, arazi şartları hiç şüphesiz yangının yayılmasında etkili. Tüm birimlerimiz canla başla mücadele ediyor. Milas'a, Muğla’mıza, ülkemize geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almak istiyoruz. Henüz nedeni belli değil. Jandarmamız araştırıyor. İnşallah onu da en kısa zamanda tespit edeceğiz.” diye konuştu.

HAVADAN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla beraber uçak ve helikopterlerle havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır