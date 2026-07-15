"Hastalık değil" diyerek uyardı: Bu damlayı bilinçsiz kullanmayın!

Kulakta tıkanıklık hissi yaşayan birçok kişi çözümü kendi başına kulak damlası kullanmakta buluyor. Özellikle oksijenli kulak damlalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bilinçsiz kullanım da artarken, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necdet Özçelik, muayene edilmeden kullanılan damlaların bazı durumlarda ciddi kulak hastalıklarının tanısını geciktirebileceği uyarısında bulundu.

"KULAK KİRİ HASTALIK DEĞİL"

Kulak kirinin dış kulak yolunun doğal olarak ürettiği koruyucu bir salgı olduğunu belirten Doç. Dr. Özçelik, "Kulak kiri bir hastalık değildir. Dışarıdan gelen toz ve yabancı parçacıkları tutarak kulağı koruyan doğal bir salgıdır. Ancak bazen bu salgı dışarı atılamaz ve birikerek kulakta dolgunluk hissi, işitme azalması veya kişinin kendi sesini farklı duyması gibi şikâyetlere neden olabilir" dedi.

"HER İŞİTME KAYBI KULAK KİRİNDEN KAYNAKLANMAZ"

Oksijenli kulak damlalarının hekimler tarafından da kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Özçelik, asıl sorunun muayene yapılmadan kullanılması olduğunu vurguladı. İşitme azalmasının her zaman kulak kirine bağlı olmadığını belirten Özçelik, "Kulak zarının arkasında sıvı birikmesi gibi orta kulak problemleri de benzer belirtiler oluşturabilir. Kişi bunu kulak kiri sanıp kendi kendine damla kullanırsa tanı gecikebilir ve tedavi süreci uzayabilir" diye konuştu.

"KULAK ZARINDA DELİK VARSA RİSK ARTABİLİR"

Kulak zarında delik bulunan kişilerde bilinçsiz damla kullanımının daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, "Daha önce kulağına tüp takılmış ya da kulak zarında delik bulunan kişilerde kullanılan damlalar enfeksiyonun orta kulağa taşınmasına neden olabilir. Bu durum hem işitme hem de tedavi açısından daha büyük sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"KULAK ÇÖPÜ KULLANMAYIN"

Kulak temizliği için kulak çöpü, pamuk, peçete veya benzeri cisimlerin kullanılmaması gerektiğini belirten Özçelik, bu tür uygulamaların kulak kirini daha da içeri itebildiğini söyledi. Doğru yaklaşımın önce kulak burun boğaz muayenesinden geçmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özçelik, "Kulak işitme organımızdır ve işitmenin sağlıklı olması yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Doğru tedavi her zaman doğru muayene ile başlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır