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Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından AHBAP derneğine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltında bulunan Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin ifadesinde, "Hesabımı kullandırarak kumarhaneden kendisine jeton aldırıyordu" ifadelerini kullandı. r Çetin, para transferlerine ilişkin tüm talimatların WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirterek, delil olması için yazışmaları silmediğini de söyledi.

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu"

Haluk Levent hakkında 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ‘örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınmıştı.

"PARALARI SÖYLEDİĞİ KİŞİLERE GÖNDERİYORDUM"

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin’in beyanları dosyaya girdi. Çetin, banka hesaplarının Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını öne sürdü.
Haluk Levent in eski şoföründen kumarhane jetonu iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu" 1


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 14 Temmuz 2026 tarihinde ifade veren İlker Çetin, yaklaşık 3,5 yıl Haluk Levent’in makam şoförlüğünü yaptığını belirtti. Çetin, Levent’in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını, bu nedenle farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığını, ardından yine Levent’in talimatıyla belirlenen hesaplara aktarıldığını iddia etti.

Çetin, ifadesinde, “Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum” derken, tüm para transferi talimatlarının WhatsApp üzerinden iletildiğini öne sürdü.

MASAK RAPORUNDA 210 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemesine göre; Yeliz Kaya’nın hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 250 işlemde 10 milyon 124 bin 766 TL gönderildi. İlker Çetin’in hesaplarından Yeliz Kaya’nın hesaplarına ise 45 işlemde toplam 210 milyon 336 bin 68 TL aktarıldı.

Haluk Levent in eski şoföründen kumarhane jetonu iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu" 2

Bu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ileri sürerek, paraların kaynağını ve kullanım amacını bilmediğini savundu.

"YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA TAŞIDIM"

Çetin, ifadesinde Ankara’da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya’nın banka hesabına yatırdığını da öne sürdü. Haluk Levent tarafından kendisine konum gönderildiğini söyleyen Çetin, belirtilen adrese giderek teslim aldığı paraları bankaya yatırdığını, paraların kaynağını bilmediğini ancak işini kaybetme korkusuyla herhangi bir soru sormadığını ifade etti.

Haluk Levent in eski şoföründen kumarhane jetonu iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu" 3

"DELİL OLSUN DİYE SAKLADIM"

İlker Çetin, para transferlerine ilişkin tüm talimatların WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirterek, şüphelendiği için yazışmaları silmediğini söyledi. Çetin, kullandığı cep telefonunu şifresiyle birlikte emniyet birimlerine teslim ettiğini ve ilgili yazışmaların cihaz içerisinde bulunduğunu beyan etti.

Haluk Levent in eski şoföründen kumarhane jetonu iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu" 4

KIBRIS’TA MİLYONLUK JETON İDDİASI

Çetin’in ifadesinde yer alan dikkat çekici iddialardan biri de Kıbrıs’taki kumarhane işlemleri oldu. Çetin, Haluk Levent’in Kıbrıs’a gittiği dönemlerde kumar oynadığını, kendi banka hesabı üzerinden Levent adına kumarhane jetonu alındığını öne sürdü.
Haluk Levent in eski şoföründen kumarhane jetonu iddiası: "Hesabımı kullandırıyordu" 5

Söz konusu jeton alımlarının 1 ila 2 milyon lira seviyesinde olduğunu iddia eden Çetin, bu işlemleri de Haluk Levent’in talimatıyla gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ahbap
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