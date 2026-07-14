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Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

Önceki gün gözaltına alınan Haluk Levent ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Dev para transferlerinde MASAK raporlarına giren 'açıklama' kısmına yazılanlar ise dikkat çekti.

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti
Ufuk Dağ

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili dernek faaliyetlerinden dolayı önce yakalama kararı çıkarıldı ardından gözaltına alındı. Süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilirken yeni detaylara da ulaşıldı.

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde açıklama kısmına yazılanlar dikkat çekti 1

OPERASYON 3 OCAK 2025'TE BAŞLADI

Nefes'ten Aytunç Erkin bugünkü yazısında operasyonun 3 Ocak 2025'te başladığını belirterek MASAK raporlarına vurgu yaptı. Raporunun konusu Emrah G., Zafer Y. ve Alper Ç. adlı 3 kişinin para trafiği. Üç ismin de 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulan AHBAP Derneği ile organik ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi. Operasyonun iki kilit isminin ise Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil olduğunu belirtti. Erkin'in yazısında, "“Soruşturmanın ana figürlerini Berkant Acil ve Haluk Levent kardeşlerin oluşturduğu, soruşturma konusu eylemlerin ise; bu iki ana figürün suç gelirlerinin aklanma faaliyetleri olarak tanımlanabileceği…” detayına değindi.

"MALİ PROFİLLERİNİN ÜZERİNDE PARA TRANSFERİ"

3 Ocak 2025’te hazırlanan, 18 Şubat 2025’te Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanığı’na ve bir örneği İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen raporun sonuç bölümünde yine çarpıcı ifadeler yer aldı. Bunlardan biri “… Şahısların mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, şahısların arasında birbirleri ile mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu…" noktasıydı.

AÇIKLAMA KISMINDA NELER YAZILDI?

Diğer nokta ise para transferin kullanılan açıklama kısmıydı. Rapora giren para transferlerinin açıklama kısımlarında şu ifadelere yer verilmiş;

“…Borç Bedeli, Ödünç Para, Ödünç Para İadesi, HIk İçin Borç, Ahbap Faaliyetleri İçin Borç, Ahbap, Ahbap Borç, Borç Veriyorum, Haluk İçin Borç, Haluk Levent Borç Kapora, Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli, Haluk Levent /Ahbap. Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç, Haluk Levent Borç Para, Ahbap Derneği İçin Borç vb… "

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent MASAK
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