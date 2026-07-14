Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan’dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan’ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.

CESEDİ PARÇALARA AYIRIP TUVALETE GÖMMÜŞ

Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Ö.A.’nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan’ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan’ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Ö.A’nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Cansız bedene ait parçalar, olay yeri

inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır