Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi. Görüşmede Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat da yer aldı.

Görüşmeyle ilgili paylaşım yapan Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun gelişimine uzun yıllardır katkı sunan spor dünyamızın duayen isimlerinden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ı ve Yönetim Kurulu Üyesi, değerli iş insanı Sayın Önder Fırat’ı kurumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; dijitalleşmenin ve yeni nesil teknolojilerin spor ekosistemine sunduğu katkılar, spor yayıncılığı, taraftar deneyimini zenginleştiren dijital dönüşüm çözümleri üzerine son derece verimli değerlendirmelerde bulunduk.Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyor, şimdiden gelecek sezon için başarılar diliyorum."