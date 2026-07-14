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Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi
Metin Yamaner

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi. Görüşmede Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat da yer aldı.

Görüşmeyle ilgili paylaşım yapan Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunun gelişimine uzun yıllardır katkı sunan spor dünyamızın duayen isimlerinden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ı ve Yönetim Kurulu Üyesi, değerli iş insanı Sayın Önder Fırat’ı kurumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi 1

Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; dijitalleşmenin ve yeni nesil teknolojilerin spor ekosistemine sunduğu katkılar, spor yayıncılığı, taraftar deneyimini zenginleştiren dijital dönüşüm çözümleri üzerine son derece verimli değerlendirmelerde bulunduk.Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyor, şimdiden gelecek sezon için başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ebubekir Şahin
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