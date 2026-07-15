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Zeki insanların en çok tükettiği besinler açıklandı

Sağlıklı beslenme yalnızca kalbi değil, beyni de koruyor. Uzmanlara göre tek bir "mucize besin" olmasa da düzenli tüketilen bazı gıdalar hafızayı güçlendirmeye, bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya ve yaş ilerledikçe zihinsel performansı korumaya yardımcı olabiliyor.

Zeki insanların en çok tükettiği besinler açıklandı
Nilgün Arabacı

Uzmanlar, bilişsel sağlığı desteklemek için en önemli yaklaşımın meyve, sebze, baklagil ve tam tahıllardan zengin, sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenme düzeni olduğunu belirtiyor. Protein ihtiyacının mümkün olduğunca bitkisel kaynaklardan ve balıktan karşılanması, tereyağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı ve kanola yağı gibi sağlıklı yağların tercih edilmesi öneriliyor.

Araştırmalar, kalp ve damar sağlığını koruyan besinlerin aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da desteklediğini gösteriyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, kara lahana, pazı ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler; K vitamini, lutein, folat ve beta karoten açısından oldukça zengin. Bilimsel çalışmalar, bu besinlerin düzenli tüketiminin yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğine işaret ediyor.

YAĞLI BALIKLAR

Somon, morina, uskumru, sardalya ve pollock gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinler arasında yer alıyor. Bu sağlıklı yağların, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid proteininin birikimini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar haftada en az iki porsiyon, cıva oranı düşük balık tüketilmesini öneriyor. Balık tüketemeyenler ise doktor önerisiyle omega-3 takviyesi kullanabilir veya keten tohumu, ceviz ve avokado gibi bitkisel kaynaklara yönelebilir.

ÇİLEK VE YABAN MERSİNİ

Meyvelere canlı renklerini veren flavonoidler, hafıza üzerinde olumlu etkilere sahip olabiliyor. Harvard Üniversitesi'ne bağlı Brigham and Women's Hospital tarafından yürütülen bir araştırmada, haftada iki veya daha fazla porsiyon çilek ve yaban mersini tüketen kadınlarda hafıza gerilemesinin yaklaşık 2,5 yıl geciktiği gözlemlendi.

ÇAY VE KAHVE

Sabah içilen bir fincan kahve veya çay yalnızca enerji vermekle kalmıyor, zihinsel performansa da katkı sağlayabiliyor. Araştırmalar, daha fazla kafein tüketen kişilerin bilişsel testlerde daha başarılı sonuçlar aldığını gösteriyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir çalışmada ise, belirli bir öğrenme görevinin ardından 200 miligram kafein alan katılımcıların ertesi gün görselleri daha doğru hatırladığı tespit edildi.

CEVİZ

Kuruyemişler sağlıklı yağ ve protein bakımından zengin besinler arasında yer alırken, özellikle ceviz beyin sağlığı açısından dikkat çekiyor. Cevizde bulunan alfa-linolenik asit (ALA) adlı bitkisel omega-3 yağ asidi, bilişsel performansın korunmasına katkı sağlayabiliyor.

Araştırmalar, düzenli ceviz tüketiminin bilişsel testlerde daha yüksek başarıyla ilişkilendirildiğini gösterirken, omega-3 bakımından zengin beslenmenin tansiyonu dengelemeye ve damar sağlığını korumaya da yardımcı olduğu belirtiliyor. Bu durum hem kalp hem de beyin sağlığı için önemli avantaj sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze beslenme sağlık
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