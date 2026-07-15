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Özgür Özel, yeni parti için tarih verdi: "Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır"

Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında yeni parti için tarih verdi. Parti içindeki hukuki süreçten sonuç alamamaları durumunda adım atacaklarını ifade eden Özel, "Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla resmi adım atılır" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Belediye Başkanı ile ilgili söylediği söz için de tepki gösterdi ve "Kılıçdaroğlu'nu ayıpladım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, yeni parti için tarih verdi: "Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'deki mutlak butlan krizi derinleşerek devam ediyor. Özgür Özel'in kurmayları hem yeni parti kurulumu için hem de hazırda bulunan bir siyasi parti ile anlaşma noktasında görüşmelerini sürdürüyor. Yeni parti için en çok merak edilen konu ise partinin kuruluş tarihi oldu.

Özgür Özel, yeni parti için tarih verdi: "Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır" 1

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ İÇİN İLK KEZ TARİH VERDİ

Özgür Özel, Sözcü TV'de yaptığı canlı yayında yeni partiye yönelik net konuştu ve ilk kez tarih verdi. Parti içindeki hukuki süreçten sonuç alamamaları durumunda harekete geçeceklerini belirten Özel, "Bir mahkeme ve yargıtay süreci var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra MYK'yı toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarıyla konuşacağız. Tüzük, program yazılıyor. Bir takım hazırlıklar yapılıyor. Temmuz ayının bitimi ağustos ayının başlangıcıyla resmi adım atılır. Hukuki yollar biterse adımımızı atarız" şeklinde konuştu.

"İSİM VE LOGO ÇALIŞIYORUZ"

Yeni partinin adıyla ilgili de gelen soruya yanıt veren Özel, "Çok isim konuşuluyor ama belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsim de belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Şimdilik adına Yeni Parti diyeyim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇANKAYA TEPKİSİ: "AYIPLADIM, İÇİMİ YAKTI"

Özgür Özel, mahkeme kararı ile CHP'ye geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili olarak "Kuşkularım var" demesine de tepki gösterdi. Özel, "Hüseyin Can'da en ufak leke olmadığını en iyi bilmesi gerekenlerden bir tanesi Kılıçdaroğlu. Ayıpladım, içimi yaktı" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR OPERASYONUN ANKARA AYAĞININ İLK ADIMIDIR"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına da tepki gösteren Özel, "Hüseyin Can Güner siyasi bir operasyonun Ankara ayağının ilk adımıdır. Hüseyin Can Güner özel seçilmiş bir isimdir. Özgür Özel'in yıllardır evladı gibi yanında olan, avukatlığını yapmış inandığı güvendiği... Korkuyu, mesajı Ankara yayacak bir adımdır. Hüseyin'in bizi utandıracak herhangi bir yerde olmayacağını biliyorduk. Hüseyin Can'ın muhatap olduğu durum yolsuzluk soruşturması değil siyasi bir operasyondur" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
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