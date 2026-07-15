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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisindeki 80'in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor

15 Temmuz hain girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofis olarak kullandığı otele saldırının izleri 10 yıldır muhafaza ediliyor. 80'inin üzerinde mermi ve el bombası izleri duruyor. Erdoğan'ın ofisi ve polis Mehmet Çetin'in şehit olduğu oda 10 yıldır kimseye verilmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisindeki 80'in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 1

10 YILDIR AYNI ŞEKİLDE TUTULUYOR

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 2

KURŞUN VE EL BOMBASI İZLERİ DURUYOR

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 3

80'İN ÜZERİNDE MERMİ İZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ofisindeki 80 in üzerindeki mermi izi 10 yıldır aynı şekilde duruyor 10

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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fetö Marmaris 15 temmuz cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan
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