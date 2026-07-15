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Yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyar liralık para trafiği

Bir yasa dışı bahis ağı daha çökertildi. Van merkezli 25 ilde yapılan operasyon kapsamında 159 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ise para trafiğinin 5 milyar lira olduğu tespit edildi. İşte tüm detaylar...

Yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyar liralık para trafiği

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz’da operasyon düzenlendi.

159 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak’, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van yasa dışı bahis
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