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Beklenen oldu! İran Orta Doğu'da 3 ülkeye füze yağdırdı

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran cephesinden misilleme saldırıları başlatıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusu, Orta Doğu'daki üç ülkeye saldırı düzenledi. ABD askeri tesislerini hedef alan İran, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki tesislerde askeri depo ve yakıt tanklarını vurdu.

Beklenen oldu! İran Orta Doğu'da 3 ülkeye füze yağdırdı

ABD’nin İran’a yönelik devam eden saldırıları ve yeniden başlattığı deniz ablukasının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu. Tahran cephesi üç Orta Doğu ülkesindeki ABD üslerini vurdu.

Beklenen oldu! İran Orta Doğu da 3 ülkeye füze yağdırdı 1

KUVEYT'E SALDIRI

Devrim Muhafızları Kuveyt halkına hitaben yayımladığı 14 numaralı bildiride, ülkedeki ABD askeri tesislerine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bildiride, "Nasr-2" operasyonunun altıncı dalgasında ve "Ya Resulallah" parolasıyla gerçekleştirilen operasyonda, IRGC Kara Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri unsurlarının uydu haberleşme merkezini, füze ve hava savunma radarını, Patriot hava savunma kompleksini, ABD'nin Kuveyt'teki askeri üssünün ikmal tesisini ve HIMARS füze rampalarını hedef aldığı, söz konusu tesislerin imha edildiği öne sürüldü.

Devrim Muhafızları, saldırının ABD'nin önceki gece İran'ın güneyinde düzenlediği hava harekatına yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) Halkla İlişkiler Birimi, Ürdün halkına hitaben yayımladığı 13 numaralı bildiride, ülkenin Ezrak bölgesindeki ABD üssüne bu sabahın erken saatlerinde karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bildiride, "Nasr-2" operasyonunun altıncı dalgasında ve "Ya Allah Ya Allah Ya Allah" parolasıyla gerçekleştirilen misilleme operasyonunda, IRGC Hava-Uzay Kuvvetleri unsurlarının Ezrak'taki ABD üssünde bulunan F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarına ait hangarları vurduğu ve üsteki bir kısım MQ-9 stratejik insansız hava aracını imha ettiği öne sürüldü.

Beklenen oldu! İran Orta Doğu da 3 ülkeye füze yağdırdı 2

BAHREYN HEDEF ALINDI

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan 12 numaralı bildiride ise Nasr-2 Operasyonu'nun 5'inci dalgasında Bahreyn'deki ABD 5'inci Filosu'na ait tesislerin hedef alındığı açıklandı.

"Ya Ali bin Ebu Talib" parolasıyla gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda, NSI yönetim merkezi, komuta kontrol merkezi, büyük askeri parça ve teçhizat depoları ile 5'inci Filo'ya ait yakıt tanklarının vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki deniz unsurlarıyla Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme iddiasında bulunduğu ve deniz yollarını gemilere kapattığı belirtildi. İran tarafı, diğer petrol ve doğal gaz ihracat güzergâhlarının da kapatılabileceğini belirterek, "Bölgenin petrol ve doğal gaz ihracatı ya herkes için olacak ya da hiç kimse için olmayacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Orta Doğu abd
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