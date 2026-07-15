Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyet ifadesindeki dikkat çekici beyanları ortaya çıktı. 2023 yılında Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar lira bağış geldiğini söyleyen Levent; Ahbap’a ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını, borsada daha fazla risk aldığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

"BİR GÜN DAHA BEKLENSEYDİ..."

“Kendimi, etrafımı ve işlerimi doğru dürüst yönetemedim” diyen Levent, Yeliz Kaya’ya aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu ve karşılığında bugünkü değeri 150 milyon lira olan 20 daireyi derneğe devretmeyi planladığını savundu. Yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gidip, yurt dışı yasağını gördükten sonra telefonlarını kapatarak İzmir yolunu tutan Levent, operasyonun zamanlamasını eleştirdi ve “Bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı” şeklinde konuştu.

İKİ İFADENİN DETAYLARINA ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğiyle bağlantılı mali işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in emniyette verdiği iki ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilen Levent, isnatları reddetti. Ancak derneğin mali yönetimi, banka hesapları, borsa işlemleri, çek ve senetler ile 80 milyon liralık para hareketine ilişkin dikkat çekici kabullerde bulundu.

DEPREMİN ARDINDAN 4 MİLYAR LİRADAN FAZLA BAĞIŞ

Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğine 2023 yılında yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira bağış geldiğini söyledi.

Bu paranın yaklaşık 4 milyar lirasının aynı yıl içerisinde harcandığını söyleyen Levent, bağışların neredeyse tamamının iki yıl içinde deprem bölgesindeki faaliyetlerde kullanıldığını öne sürdü.

Levent, yardım faaliyetlerine ilişkin faturaların ve teslim belgelerinin ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu belirtirken, soruşturmaya konu olan mali sorunların 2026 yılında başladığını iddia etti.

'ZAAFIM VAR' DİYEREK BORSAYI İŞARET ETTİ

İfadesinde borsa işlemlerine yer ayıran Levent, borsada işlem yapmasını “zaaf” olarak nitelendirdi. Deprem döneminin kendisine getirdiği ekonomik maliyetler nedeniyle daha fazla borsa işlemi yaptığını ve daha büyük riskler aldığını söyleyen Levent, bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

"RİSK ALDIM BORÇLANDIM"

Levent, “Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım” ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneğinin parasını borsada kullandığı iddiasını reddeden Levent’in, kendi adına banka hesabı kullanmadığını ve başka kişiler adına kayıtlı hesapları yönettiğini açıklaması ise soruşturmadaki şüpheli para hareketlerini gündeme getirdi.

"OPERASYON NEDENİYLE FIRSAT BULAMADIM"

Haluk Levent, derneğin mali işleyişi ve kendi işlemleri hakkında dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.

“Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim” diyen Levent, Ahbap Derneğinde 2026 yılına ilişkin eksiklikler ve usulsüz görünen işlemler bulunduğunu kabul etti.

Levent, söz konusu işlemleri yıl sonuna kadar dernek kayıtlarına geçirerek düzeltmeyi planladığını, ancak operasyon nedeniyle buna fırsat bulamadığını ileri sürdü.

"USULSÜZLÜK DİYEBİLİRSİNİZ AMA YOLSUZLUK DİYEMEZSİNİZ"

Ahbap İktisadi İşletmesine ait çek karnesini kullanma yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyen Levent, dernek bağlantılı çek ve senetleri şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etti.

Levent, ifadesinde, “Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz” dedi.

Derneğin mali araçlarının şahsi borç ilişkilerinde kullanıldığını ortaya koyan bu beyan, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

80 MİLYON LİRA İÇİN “BENİM PARAM” DEDİ

Haluk Levent, Yeliz Kaya’ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon liraya ilişkin olarak söz konusu paranın kendisine ait olduğunu savundu.

Levent, “80 milyon benim paramdır” diyerek bu tutarın Ahbap Derneğine kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.

Paranın hangi işlemlerden geçtiği ve dernek hesaplarıyla nasıl ilişkilendirildiğine yönelik incelemeler sürerken Levent, borcu taşınmaz devri yoluyla kapatmayı planladığını söyledi.

"TAPU İŞLEMLERİ TAMAMLANAMADI"

Levent, bugünkü değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğunu öne sürdüğü 20 taşınmazı, 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneğine vermek istediğini anlattı.

Bu işlem için dernek yönetim kurulundan karar aldırdığını belirten Levent, 20 dairenin Ahbap Derneği adına tescili için Çerkezköy Tapu Müdürlüğüne başvurulduğunu savundu.

Levent, 80 milyon liralık borcun dairelerin devredilmesiyle faiziyle birlikte kapanacağını ileri sürerken, tapu işlemlerinin gözaltına alınmasından önce tamamlanamadığını söyledi.

OPERASYONUN ZAMANLAMASINI ELEŞTİRDİ

Operasyonun zamanlamasını eleştiren Haluk Levent, taşınmazların devrinin tamamlanmasına kısa süre kala gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Levent, “Ben 14 Temmuz 2026 Salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneğinden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı” şeklinde beyanda bulundu.

Operasyonun 12 Temmuz Pazar günü yapılmasını “bilinçli ve kasıtlı” olarak nitelendiren Levent, bir gün daha beklenmesi hâlinde Yeliz Kaya’ya aktarılan paranın taşınmazlarla kapatılacağını ve operasyonun “boşa düşeceğini” savundu.

Ancak Levent’in “Bir gün daha beklenseydi dernekten para çıkışı olmayacaktı” şeklindeki ifadesi, operasyon öncesinde planlanan para ve taşınmaz hareketlerinin niteliğine ilişkin şüpheleri artırdı.

'BAŞKALARININ HESAPLARINI' KULLANIYORMUŞ

Haluk Levent, kendi adına banka hesabı kullanmadığını, Yeliz Kaya adına kayıtlı VakıfBank ve Halkbank hesaplarını kendisinin yönettiğini söyledi.

Konserlerden kazandığı paraların bu hesaplara yatırıldığını ve paraları kendisinin kullandığını belirten Levent, Zafer Yay adına kayıtlı bir yatırım hesabını da kullandığını kabul etti.

Levent ayrıca Risus Organizasyon şirketinde gayriresmî ortak olduğunu, şirketin resmî sahibinin ise Zafer Yay olduğunu ifade etti.

"PARASAL ANLAMDA TEK YETKİLİ BENİM"

Ahbap Derneğini kendisinin kurduğunu ve kuruluşundan itibaren başkanlık görevini yürüttüğünü söyleyen Levent, dernek hesaplarında para çekme yetkisinin yalnızca kendisinde olduğunu açıkladı.

Levent, “Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim” diyerek derneğin mali işlemlerindeki doğrudan sorumluluğunu kabul etti.

Dernek hesapları, başkaları adına kayıtlı banka ve yatırım hesapları ile şahsi borç ilişkilerinin birbiriyle bağlantısı, soruşturma kapsamında mali raporlar ve banka kayıtları üzerinden inceleniyor.

İFADEYE NEDEN ARA VERİLDİ?

İfadenin ilerleyen bölümünde kendisine yöneltilen milyarlarca liralık para trafiği verileri ve soruları gören Levent'in, yöneltilen sorulara yanıt vermek yerine ifadeyi sulandıracak şekilde davranması üzerine ifadeye ara verildiği öğrenildi.

Şüpheli işlemlere ve faaliyetlere ilişkin hususlara yanıt vermesi kendisine bildirilen Levent'in, en kritik sorulara karşı susma hakkını kullanmak istediğini beyan ettiği öğrenildi.

BAŞARAN'IN İDDİALARIYLA İLGİLİ 'SAVCILIKTA KONUŞACAĞIM' DEDİ

Haluk Levent, diğer soruşturma kapsamında müşteki Hüseyin Başaran ile aralarındaki meselenin gayrimenkul ticaretinden doğan bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savundu.

Dolandırıcılık suçlamasını reddeden Levent, taşınmazların iddia edilen değerde olmadığını ve bazı ödemeler yaptığını söyledi. Bu dosyaya ilişkin ayrıntılı savunmasını Cumhuriyet savcısına vermek istediğini belirten Levent, emniyette başka bir açıklama yapmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, Haluk Levent’in ifadeleri; banka kayıtları, mali raporlar, çek ve senetler, taşınmaz işlemleri ve diğer şüphelilerin beyanlarıyla birlikte değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında olan Haluk Levent, söylemek istediği şeylerin tutanağa geçirilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanma kararı aldı. Levent adına X hesabından yapılan açıklamada ifade tutanağı ve avukatların tutanağı paylaşılmıştı.

Tutanakta, Levent'in "Bu konuda az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden (benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum" dediği görüldü. Levent'in avukatı da "Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır. İşbu sebeple detaylı savunma verememekteyiz" dedi.

“SİYASETÇİLERİN ADLARI TUTANAĞA GEÇİRİLMEDİ” İDDİASI

Avukatların tutanağında ise Levent'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiği ancak bu ifadenin "soruyla uyumsuz olduğu" gerekçesiyle tutanağa geçirilmediği, bu nedenle Levent'in savunma hakkının kısıtlandığı, bu sebeple de söz konusu tutanağın tutulduğu ifade edildi:

"14.07.2026 tarihinde baromuzun Avukat Hakları Merkezi'ne başvurup talepte bulunan …sicil numaralı Av. […] isimli meslektaşın talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelindi.

Meslektaşımızın beyanına göre gözaltında bulunan müvekkili Haluk Levent'in ifadesi esnasında vermek istediği beyanlara müdahale edilerek bir kısım beyanların zapta geçirilmediğinden ifade işlemine ara verilmiştir.

İfade esnasında şüpheli olan müvekkilinin Süleyman Soylu isimli şahıstan bahsetmesi üzerine "soruyla uyumlu söz cevabı olmadığı" gerekçesiyle ifade tutanağına geçirilmediğini ve bu duruma yaptığı itirazın ise sonuç vermemesini, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını beyanla işbu tutanak İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına bulunan baro temsilcisi ile birlikte düzenlenmiştir."