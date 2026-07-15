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Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'un 10'uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılı dolayısıyla Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'un 10'uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında, Galata Kulesi'nde '15 Temmuz Her Yerde' temasıyla ışık gösterisi yapıldı.

Galata Kulesi nde 15 Temmuz un 10 uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi 1

Gösteri kapsamında, ışık ve dijital yansıtma teknikleri kullanılarak, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki hazırlık süreci ile darbe girişiminin vatandaşların direnişiyle bertaraf edilmesini konu alan görseller kuleye yansıtıldı. Kulelerin gövdesine yansıtılan görsellerle, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk milletinin gösterdiği direniş kronolojik bir kurguyla vatandaşlara aktarıldı.

Galata Kulesi nde 15 Temmuz un 10 uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi 2

Haberleşme ağları, TRT binası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yapılan bombalı saldırı anlarının dinamik efektlerle yansıtıldığı gösteride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği çağrı anı da yer aldı.

Galata Kulesi nde 15 Temmuz un 10 uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi 3

Aynı zamanda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişinin fotoğrafları ve isimleri de kulelere tek tek yansıtılarak, şehitler anıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Galata Kulesi
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