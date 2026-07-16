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Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'dan küstah sözler

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin yüzyıllarca barış içinde yaşamasını sağlayan Osmanlı Devleti'nin tarihi Filistin topraklarını 400 sene boyunca "iyi değil, kötü bir şekilde" yönettiğini iddia etti.

Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'dan küstah sözler

ABD'de yayın yapan 77 WABC isimli radyoya röportaj veren Netanyahu, Türkiye ve Osmanlı hakkında asılsız iddialar öne sürdü

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER

Sunucunun Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusunu sorması üzerine Netanyahu, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini gerekçe göstererek F-35'lere sahip olmaması gerektiğini savundu.

Gazze de soykırım yapan Netanyahu dan küstah sözler 1

OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALDI

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Ürdün, Arap yarımadası ve tarihi Filistin topraklarına 400 yıl hükmeden Osmanlı'yı yeniden inşa etmek istediğini öne sürerek Osmanlı Devletinin bu toprakları 400 yıl boyunca "iyi değil, kötü bir şekilde yönettiğini" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi sorulan Netanyahu, dostların da bazı konularda anlaşmazlık yaşayabileceğini öne sürerek bir çok konuda hemfikir olduklarını savundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Devleti İsrail Binyamin Netanyahu
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