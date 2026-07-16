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İki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 hafif ticari araç ile 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde Milli Egemenlik Caddesi ile Yeni Bosna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında B.K. idaresindeki 34 NNS 862 plakalı hafif ticari araç ile 54 ARA 418 ve 34 FTA 733 plakalı motosikletler çarpıştı.

İki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı 1

İKİ MOTOSİKLETLİYE BİRDEN ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi yere savrulurken, hafif ticari aracın yol kenarında bulunan demir korkuluklara da çarptı. Yerinden fırlayan demir korkuluklar yol kenarında bulunan M.A.K (18), ile N.A.(44) isimli yayalara isabet etti. Kazada yol kenarında bulunan ve korkuluğun isabet ettiği yayalar M.A.K, N.A. ve motosiklet sürücüleri S.E.G.(19) ile Onur Eker(24) yaralandı.

İki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı 2

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan motosiklet sürücüsü Onur Eker, tedavi altına alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı 1

Öte yandan hafif ticari aracın sürücüsü B.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı kaza motosiklet kazası
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