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Kayıp olarak aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Ali Vural'ın cansız bedenine ulaşılırken, gencin motosiklet kazası geçirdiği belirlendi. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Çine ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 gündür kayıp olarak aranan Ali Vural, Saraçlar Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlanmış halde ölü olarak bulundu.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLMÜŞ

Yapılan ilk incelemelere göre Vural'ın motosiklet kazası geçirdiği tespit edilirken, yaklaşık 3 gündür kayıp olduğu belirtilen Vural'ın cansız bedenine ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kayıp kaza
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