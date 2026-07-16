Evinin önünde saatlerce oturma eylemi yaptı! 14 saat bekledi

Olay, 14 Temmuz Salı günü Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Daire sahibi Sevgi Gözcü, 12 komşusuyla çevredeki birçok binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini, kendi binaları için de aynı sürecin başlatılması talebinde bulundu.

Bina yönetimine toplantı talebini ileten Gözcü, olumlu yanıt alamadığını öne sürdü. Bunun üzerine Gözcü bina yönetimini kentsel dönüşüme ikna etmek için oturma eylemine başladı.

Yaşadığı apartmanın önüne gelen Gözcü, taleplerinin yerine getirilmesi için bina önünde tek kişilik oturma eylemi başlattı.'

"BİR MÜTEAHHİTE YAPTIRACAĞIZ" DİYE DİRETME VAR'

Sevgi Gözcü, "Bu binada daire sahibiyim. 12 kişi toplantı talep ettik, kabul edilmedi. 1 aydan fazladır bu talebimiz var ama buna rağmen kabul edilmiyor. Ben de talebim kabul edilinceye kadar buradaki eylemime devam edeceğim. Kentsel dönüşümle ilgili sorunumuz var. Müteahhit konusunda anlaşamıyoruz, çoğunluğu sağlamak için toplantı talep ediyoruz. Toplantı yapılması için destek veren 12 kişi var. Karşı çıkan ise sadece yönetim, yani 4 kişilik bir grup. Gece gündüz burada kalacağım, gitmeyeceğim. Özel ihtiyaçlarımı gidermek için gideceğim sadece. Gece gündüz buradayım. Binayı yapacak 2 müteahhitimizin olmasına rağmen 'Bir müteahhite yaptıracağız' diye diretme var. Biz de 'Hayır 2 müteahhit var oylama yapalım sonuca göre karar verilsin' dedik" ifadelerini kullandı.

14 SAAT BOYUNCA OTURDU

Gözcü'nün tek kişilik oturma eylemi Avcılar'daki bir sanal medya sayfasında yayınlandı. Destek veren bina sakinleri ise Gözcü ile görüşerek, yönetimin değişmesi için imza toplayacaklarını ve yeni yönetimin kentsel dönüşüm konusunda hareket etmesini istediklerini belirtti. Diğer yandan Gözcü'nün abisi eylemin yapıldığı yere gelerek, rahatsızlığını dile getirip kız kardeşinin eylemden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Abisinin ısrarı üzerine Gözcü, sabah saat 10.00 sıralarında başladığı oturma eylemine 14 saat sonra son verdi. Gözcü abisinin ısrarı üzerine Avcılar'dan bir süre uzak kalmayı da kabul etti.

Kaynak: DHA