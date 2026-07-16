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Apple beklentiyi yükseltti! Önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen iki iPhone için sayıyı artırdı

Çinli bir sızıntı kaynağına göre Apple, katlanabilir iPhone ve 20. yıl iPhone modelleri için buhar odası soğutma bileşeni siparişlerini artırdı.

Apple beklentiyi yükseltti! Önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen iki iPhone için sayıyı artırdı
Enes Çırtlık

Çinli bir sızıntı kaynağı, Apple'ın katlanabilir iPhone ve 20. yıl iPhone modellerinde kullanılacağı belirtilen buhar odası (vapor chamber) soğutma bileşenleri için siparişlerini artırdığını öne sürdü.

TAHMİNLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

MacRumors'ta yer alan haberde, Weibo'da "Fixed Focus Digital" adıyla bilinen hesabın, artan sipariş hacminin ilk olarak eylül ayında tanıtılması beklenen kitap tipi katlanabilir iPhone veya "iPhone Ultra" modelinin üretimini destekleyeceğini iddia ettiği belirtildi. Aynı kaynağa göre Apple, 2026 yılında tedarikçilerinden yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretmesini istedi. Bu rakamın daha önceki 7 ila 8 milyon adetlik tahminin üzerinde olduğu ifade edildi.

KATLANABİLİR IPHONE'DA BUHAR ODASI SİSTEMİ

Haberde, Fixed Focus Digital'in daha önce de Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinde "etkileyici" bir buhar odası soğutma sistemi kullanılacağını öne sürdüğü ve şirketin cihazın termal mühendisliği için 'var gücüyle çalıştığını’ iddia ettiği hatırlatıldı. Bu iddiayı doğrulayan başka bir kanıt bulunmadığı, ancak Apple'ın benimsediği katlanabilir tasarımın daha ince iç yapısı ve ısı dağıtımı için sınırlı alan sunması nedeniyle kendine özgü soğutma zorlukları oluşturmasının mümkün olabileceği ifade edildi.

Apple beklentiyi yükseltti! Önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen iki iPhone için sayıyı artırdı 1

Haberde, Apple'ın buhar odası soğutma sistemini geçen yıl iPhone 17 Pro ile birlikte iPhone ailesine dahil ettiği belirtildi. Sistemin, az miktarda deiyonize su kullanarak A19 Pro çipindeki ısıyı cihazın alüminyum yekpare gövdesine dağıttığı aktarıldı.

20. YIL IPHONE'U GELİYOR

Öte yandan haberde, gelecek yıl tanıtılması beklenen 20. yıl iPhone modelinin dört kenarı da kıvrımlı camla çevrili uçtan uca ekranla geleceğinin öne sürüldüğü ifade edildi. Bunun da neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunmayı amaçladığı belirtildi. Cihazın önemli ölçüde yeniden tasarlanmış bir gövdeyle gelmesi halinde daha gelişmiş bir soğutma sistemine ihtiyaç duyabileceği aktarıldı.

Habere göre Apple'ın 2027 yılında, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile benzer boyutlarda iki adet 20. yıl modeli sunması bekleniyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in ise mevcut iPhone 17 Pro modellerinin 6,3 inç ve 6,9 inç olan ekran boyutlarını koruyacağı yönünde söylentiler bulunduğu, bunun da 20. yıl modellerinin aynı ekran boyutlarını kullanabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Fixed Focus Digital'in hafta başında, Apple'ın iPhone 20 için "tercih ettiği yaklaşımın" yeniden cam tasarıma dönüş olduğunu ve projeye hazırlık kapsamında ilgili üretim tesislerinin şimdiden yenilendiğini iddia ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone katlanabilir telefon
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