İran'ın Kuveyt saldırısından görüntü paylaşıldı!

Kuveyt, İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarını hedef alan misilleme saldırılarının devam ettiği bir dönemde hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu. Yetkililer, savunma sistemlerinin İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) oluşturabileceği tehdidi önlemek amacıyla devreye sokulduğunu açıkladı. İran'ın iha saldırılarıyla ilgili görüntüler paylaşıldı.

İRAN'IN KUVEYT SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İran ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere ve merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusu, Yıldırım Operasyonu'nun onuncu aşamasında, birkaç saat önce Kuveyt ve Bahreyn'deki terörist ABD ordusunun radar ve savunma sistemlerini yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında, Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'nde ABD ordusuna ait radar sistemleri, Patriot hava savunma sistemleri ve yakıt depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan "Super Hawk" radarlar ve Patriot sistemleri dahil olmak üzere iletişim ve radar sistemlerinin İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD uçak destek birimlerinin de bulunduğu Bahreyn'deki üssün ayrıca İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

Saldırı sonrası Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi bölgeden ilk görüntüyü paylaştı.

"HÜRMÜZ İRAN'A AİTTİR"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını" söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD'nin hedefindeki Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ifade etti.

Velayeti açıklamasında, "Hürmüz Boğazı İran'a aittir ve dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz. Bu boğaz, 40 günlük savaşın değerli bir kazanımı olarak, Yüksek Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in cesur ve bilge emriyle İran'ın egemenliğine alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.