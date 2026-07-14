Tarzından ödün vermeyen erkekler için Tommy Hilfiger güneş gözlüğü indirimde

Yaz güneşinin altında gözlerinizi kısmadan, net ve sağlıklı bir görüş açısına sahip olmak lüks değil, bir ihtiyaç. Tommy Hilfiger güneş gözlüğü de UV 400 korumalı füme camlarıyla gözlerinizi zararlı ışınlara karşı bir korurken 1.036 TL’lik indirimle de avantaj sağlıyor. Fırsatı hemen değerlendirin!

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Tommy Hilfiger TH 1556/N/S Erkek Güneş Gözlüğü

Tommy Hilfiger güneş gözlüğü, UV 400 korumalı füme camlarıyla göz sağlığınızı güvence altına alırken gün boyu net ve konforlu bir görüş sunar. Kaliteli siyah asetat gövdesi ve zamansız dikdörtgen tasarımı, 52 mm ekartmanı ve 18 mm burun genişliğiyle yüzünüze mükemmel uyum sağlar. Şıklığı, göz sağlığını ve üstün konforu bir arada sunan bu ikonik model yaz kış favori aksesuarınız haline gelecek!

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek kelime ile süper böyle bir güneş gözlüğüne ihtiyacım vardı."

"Çok güzel ve çok kaliteli sevgiler günü için almıştım eşim çok beğendi tavsiye ederim."

Bu içerik 14 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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