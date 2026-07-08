Şıklık ve konfor bir arada: Havaianas terlikte sepette ek indirim!

Yaz stilinizde hem şıklığı hem de özgürlüğü aynı anda yakalamak istiyorsanız aradığınız parça tam olarak burada! Gittiğiniz her yerde adımlarınıza tüy kadar hafif bir konfor katan ayağınızda yokmuş gibi hissettiren Havaianas terlik, suya ve ısıya dayanıklı kauçuk tabanı ile yaz boyunca yıpranmadan size eşlik ederken şıklığınızdan da ödün vermiyor. Şimdi sepette ek indirim avantajıyla bu benzersiz rahatlığı kaçırmadan keşfedin!

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Havaianas Kadın Terlik

Havaianas terlik, ikonik kauçuk tabanı ve zarif parıltılı bant detaylarıyla şıklığı konforla buluşturuyor. Esnek, kaymaz ve suya dayanıklı dayanıklı yapısı sayesinde hem plajda hem de şehirde gün boyu konforlu adımlar atmanızı sağlayan Havaianas, ısıya dayanıklı malzemesi ve hafif tasarımıyla adımlarınızı zorlaştırmadan konfor sunarken her kombinle kolayca uyum sağlayan estetiğiyle de yaz gardırobunuzun en pratik ve vazgeçilmez parçası olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel. Giydiğim en rahat flip flop."

"Bu terlikler gerçekten çok kaliteli! Köpük kısmı yıpranmadan ömür boyu kullanabilirsiniz. Özellikle geniş kayışlarıyla inanılmaz derecede rahatlar, geniş ayaklar için bile uygunlar."

"Orijinal bu fiyata. İnce bantlı olmadığı için daha rahat kullanım."

Bu içerik 8 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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