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Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamcısı teslim oldu

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren M. Gülen, polise giderek teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M. Gülen'in emekli imam oldu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmada ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. Anne, baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamcısı teslim oldu 1

OLAY ANI KAMERADA

Olay anına yönelik güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M. Gülen'in ilk olarak ağabeyi, yengesi ve yeğeni ile kavga ettiği, sonrasında ise yeğeni, ağabeyi ve yengesini tabanca ile vurduğu anlar yer alıyor. Olayda, Emine Gülen'in başından vurulduğu görülüyor.

Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamcısı teslim oldu 2

OĞULLARI OLAY YERİNDE, ANNE VE BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Katliam gibi saldırıda yeğen Resul Gülen (39) olay yerinde, anne Emine (58) ve baba Mehmet Gülen (66) ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamcısı teslim oldu 3

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli M. Gülen'in yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Şüpheli, olaydan bir gün sonra emniyet birimlerine giderek teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M. Gülen'in emekli imam oldu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu aile
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