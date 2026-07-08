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İzlanda Başbakanı Frostadottir'in hayran bakışları gündem oldu

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Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. İzlanda'nın 38 yaşındaki Başbakanı Kristrun Frostadottir’in makam aracından indiği andan itibaren bakışları sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenlendi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin liderleri ile davetli devlet ve hükümet başkanları katıldı.

GELENEKSEL AİLE FOTOĞRAFI

Resepsiyon öncesinde liderler geleneksel aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir in hayran bakışları gündem oldu 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet ettiği görüldü.

TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇKİN LEZZETLER

Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından seçkin lezzetler ikram edildi.

FROSTADOTTIR'İN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Resepsiyonun en çok konuşulan isimlerinden biri ise İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu.

İzlanda Başbakanı Frostadottir in hayran bakışları gündem oldu 2

Henüz 38 yaşında olan Frostadottir'in makam aracından indikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni dikkatle incelemesi ve çevreyi ilgiyle izlemesi kameralara yansıdı. Külliye'ye giriş anındaki görüntülerde Frostadottir'in çevresine baktığı anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, genç başbakanın o anları resepsiyonun en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir in hayran bakışları gündem oldu 3

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