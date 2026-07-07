Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

Dünyanın gözü Türkiye'de yapılan NATO Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Bugün ABD Başkanı Trump, Ankara'ya geldi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basın toplantısı ise gündemin ana maddelerinden biriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ortak basın toplantısında Trump'ın 5 F-35 savaş uçağının sözünü verdiğini aktardı.

"YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK"

Trump ise S-400 nedeniyle yıllardır Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Trump, "Türkiye’yi, dostumu yaptırımlara boğmak istemiyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklandığı anda verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.