Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

Dünyanın gözü Türkiye'de yapılan NATO Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Bugün ABD Başkanı Trump, Ankara'ya geldi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basın toplantısı ise gündemin ana maddelerinden biriydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ortak basın toplantısında Trump'ın 5 F-35 savaş uçağının sözünü verdiğini aktardı.
Trump ise S-400 nedeniyle yıllardır Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Trump, "Türkiye’yi, dostumu yaptırımlara boğmak istemiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklandığı anda verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi:pic.twitter.com/ZvR8zTAS4t https://t.co/BmCE15Cwmr— Mynet (@mynet) July 7, 2026
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