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Edirne’de besicinin üçüz buzağı sevinci

Edirne merkez ilçeye bağlı Küçükdöllük köyünde yetiştiricilik yapan Zeki Pamuk’a ait holstein ırkı inek, üçüz buzağı doğurdu.Büyükbaş hayvancılıkta oldukça nadir görülen doğum, üreticiyi sevindirirken il hayvancılığı açısından da bereketin simgesi olarak değerlendirildi.Doğumun ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri işletmede incelemelerde bulundu.

Edirne’de besicinin üçüz buzağı sevinci

Edirne merkez ilçeye bağlı Küçükdöllük köyünde yetiştiricilik yapan Zeki Pamuk’a ait holstein ırkı inek, üçüz buzağı doğurdu.
Büyükbaş hayvancılıkta oldukça nadir görülen doğum, üreticiyi sevindirirken il hayvancılığı açısından da bereketin simgesi olarak değerlendirildi.

Doğumun ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri işletmede incelemelerde bulundu. Anne inek ile üçüz buzağıların sağlık kontrollerini gerçekleştiren ekipler, yapılan muayenelerde anne ve yavruların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Koruyucu sağlık uygulamaları da planlandı.

Veteriner hekimler tarafından buzağıların kimliklendirme işlemleri tamamlanırken, yetiştirici Zeki Pamuk’a ağız sütünün önemi, buzağıların bakım ve beslenmesi, uygun barındırma şartlarıyla buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğum yapan inek ile üçüz buzağının gelişim sürecinin teknik ekipler tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, her sağlıklı doğumun üreticinin emeğinin karşılığı, her sağlıklı buzağının ise ülke hayvancılığı için yeni bir umut ve bereket kaynağı olduğu vurgulanarak, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ergin ailesinin ineği de üçüz buzağı doğurmuştu.

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Edirne’de besicinin üçüz buzağı sevinci 2

Edirne’de besicinin üçüz buzağı sevinci 3

Edirne’de besicinin üçüz buzağı sevinci 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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