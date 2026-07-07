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Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Katili iş arkadaşı çıktı

İstanbul Kartal'da tek katlı metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan tekstil işçisi Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirtildi.

Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Katili iş arkadaşı çıktı

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Katili iş arkadaşı çıktı 1

Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Katili iş arkadaşı çıktı 2

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi.

Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Katili iş arkadaşı çıktı 3
Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi.

Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Katili iş arkadaşı çıktı 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kartal
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