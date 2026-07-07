HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzon’da ot biçme kavgasında ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.Alınan bilgiye göre, dün ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Trabzon’da ot biçme kavgasında ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem Ergün’ü (14) ise ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayda ağır yaralanan Ekrem Ergün ise tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktıMetruk binada cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Edirne’de besicinin üçüz buzağı sevinciEdirne’de besicinin üçüz buzağı sevinci

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Trump'tan Ankara'da sıra dışı 'tuvalet' önlemi

Trump'tan Ankara'da sıra dışı 'tuvalet' önlemi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.