Dünya'nın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde! ABD basını duyurdu: "Trump müjdeyi verecek"

Ankara'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek olan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak. Liderler birçok konuyu masaya yatıracak ve görüş bildirecek. Dünya kamuoyu da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip edecek. NATO Zirvesi ile ilgili gelişmeleri ve detayları canlı haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Ankara NATO Zirvesi'nde saat saat yaşananlar...
09:30
NATO Zirvesi'nde merakla beklenen görüşmelerden biri de ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olacak. ABD basınından dikkat çeken bir haber de geldi. New York Times'ın aktardığı habere göre Trump'ın, Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 hayalet savaş uçağı programına yeniden katılmasına izin vermeye hazır olduğunu söylemesi bekleniyor.
09:15
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Güler yaptığı açıklamada şunları söyledi.
"Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir"
09:00
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bugün Ankara'da başlayan NATO Zirvesi için açıklamalarda bulundu. Duran yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO'ya katkıda bulunuyor. Türkiye savunma mimarisi oluşturdu" ifadelerine yer verdi.
08:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medyada NATO Zirvesi'ne yönelik bir paylaşım yaptı. Bakan Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır.
Ankara'da alınacak kararlar, yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak — bunlar, önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek.
Toplu savunma, NATO'nun temel unsuru olmaya devam ediyor, ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan şimdi çıktı: konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık.
Daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu — ancak savunma-endüstriyel iş birliğindeki kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik yükler haline gelmiş durumda. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO Müttefiklerini tam anlamıyla kapsayıcı kalmalı.
Gerçek mesele, yalnızca nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda bugünün gerçeklerini yansıtan bir şekilde iş birliğini nasıl organize edeceğimiz. Ankara Zirvesi, İttifak'ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek. Türkiye'nin amacı net: Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak"
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