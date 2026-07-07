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NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam

Dünyanın gözü bugün başkent Ankara'da. Liderler için bütün hazırlıklar tamamlandı. Havalimanında askerlerin ve liderlerin duracağı yerler milim milim hesaplandı. Titiz çalışmalar kameralara da yansıdı.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam
Ufuk Dağ

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump da bu liderler arasında yer alacak. Trump'ın uçağının öğleden sonra inmesi bekleniyor.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 1

LİDERLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Zirve kapsamında Ankara Havalimanı'na gelecek olan devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması için son hazırlıklar yapıldı.

Kanada Başbakanı Carney dahil birçok lider, bakan, heyetler ve yüzlerce gazeteci Ankara'ya geldi.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 2

MİLİM MİLİM HESAPLANDI

Havalimanında yapılan hazırlıklar da yakından görüntülendi.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 3

Askerlerin ve liderlerin duracağı yerler milim milim hesaplanırken; tören düzeni de titizlikle tertip edildi.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 4

KİMLER GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 5

TRUMP'LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Erdoğan'ın, bugün ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 6

YARININ PROGRAMI

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

NATO için milimetrik hesap! Tüm hazırlıklar tamam 7

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Asker NATO Ankara
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