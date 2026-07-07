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Son dakika | Şam'da Macron'un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa'dan ilk açıklama

Son dakika haberi: Şam'da Fransa lideri Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlayıcı infilak etti. Patlama yerinden ilk görüntü geldi. Suriye medyası patlama sırasında Şara'nın Macron'u kabul ettiğini duyurdu. Élysée Sarayı'ndan Macron'un durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Ayrıntılar geliyor...

Son dakika | Şam'da Macron'un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa'dan ilk açıklama
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama gerçekleşti. Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, bir otelin yakınında bir dizi patlayıcı düzeneğin infilak ettiğini açıkladı.

Son dakika | Şam da Macron un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa dan ilk açıklama 1

MACRON'UN KALDIĞI OTEL Mİ HEDEF ALINDI?

Otelde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı öğrenildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Art arda patlamaların ardından olay yerinden ilk görüntüler de paylaşıldı.**

Son dakika | Şam da Macron un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa dan ilk açıklama 2

Son dakika | Şam da Macron un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa dan ilk açıklama 3

Son dakika | Şam da Macron un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa dan ilk açıklama 4

ÉLYSÉE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanlığı Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un patlamalardan etkilenmediği açıklandı.

ŞARA İLE MACRON GÖRÜŞÜYORDU

Patlama sırasında Macron ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye Halk Sarayı'nda görüşmede olduğu da duyuruldu.

Son dakika | Şam da Macron un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa dan ilk açıklama 5

2009'DAN BERİ İLK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve beraberindeki heyet, bugün Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılanmıştı.

Son dakika | Şam da Macron un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa dan ilk açıklama 6

Macron, 2009 yılından itibaren Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama suriye NATO Şam Emmanuel Macron
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