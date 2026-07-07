Son dakika | Şam'da Macron'un kaldığı otelin dibinde patlama! NATO günü yaşandı... Fransa'dan ilk açıklama

Son dakika haberi: Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama gerçekleşti. Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, bir otelin yakınında bir dizi patlayıcı düzeneğin infilak ettiğini açıkladı.

MACRON'UN KALDIĞI OTEL Mİ HEDEF ALINDI?

Otelde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı öğrenildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Art arda patlamaların ardından olay yerinden ilk görüntüler de paylaşıldı.**

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER | Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam'da konakladığı otelin yakınında bir dizi patlayıcı düzeneğin infilak ettiğini açıkladı! pic.twitter.com/zNxFQD784A — Mynet (@Mynet) July 7, 2026

ÉLYSÉE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanlığı Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un patlamalardan etkilenmediği açıklandı.

ŞARA İLE MACRON GÖRÜŞÜYORDU

Patlama sırasında Macron ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye Halk Sarayı'nda görüşmede olduğu da duyuruldu.

2009'DAN BERİ İLK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve beraberindeki heyet, bugün Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılanmıştı.

Macron, 2009 yılından itibaren Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı.