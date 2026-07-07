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Eskişehir’de 4’üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir’de 4’üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de 4’üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki F.K. isimli yaşlı kadın, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katından henüz bilinmeyen sebeple aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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