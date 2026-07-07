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Dikkat çeken an! Miçotakis geldiği sırada 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşı çalındı

NATO Zirvesi kapsamında üye ülkelerin liderleri Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hükümet başkanları ve eşleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Külliye'ye geldiği anda mehter takımının 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşını çalması dikkat çekti.

Dikkat çeken an! Miçotakis geldiği sırada 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşı çalındı
Recep Demircan

Dünyanın gözünü çevirdiği NATO Zirvesi bugün başladı. NATO üyesi ülkelerin liderleri bugün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

Dikkat çeken an! Miçotakis geldiği sırada Ceddin Deden, Neslin Baban marşı çalındı 1

DİKKAT ÇEKEN AN!

Erdoğan çifti, liderleri kapıda karşıladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiği sırada mehter takımının 'Ceddin Deden, Neslin Baban' marşını çalması dikkat çekti.

Dikkat çeken an! Miçotakis geldiği sırada Ceddin Deden, Neslin Baban marşı çalındı 2

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Yunanistan miçotakis
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