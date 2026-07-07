NATO Zirvesi'ne damga vurdu! Milli hava araçları gösteri uçuşu yaptı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri ile uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticilerine akşam yemeği ve resepsiyon düzenledi.

Programda Türk savunma sanayii ürünleri katılımcılar için sergilendi. Türkiye'nin gökyüzündeki gururu olan KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve AKSUNGUR gibi platformlar yabancı heyetlere tanıtıldı.

Resepsiyonda Türk savunma sanayisinin hava unsurlarından yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca ANKA III ile HÜRJET ve HÜRKUŞ kol uçuşu yaptı.

"NATO’NUN KAYITSIZ KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Programda konuşan Haluk Görgün, 36’ıncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun NATO tarihindeki en büyük etkinliklerden biri olduğunu ifade ederek, “Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. NATO'nun buna kayıtsız kalması düşünülemez. Tüm müttefikler bu gelişmelerin uzun süredir farkındalar. Vilnius, Washington ve Hague zirvelerinde adım adım büyüyen bu girişim, bugün zirve noktasına ulaştı. Gelecekte NATO tarihi yazıldığında Ankara Zirvesi'ne özel bir bölüm ayrılacak, Savunma Sanayii Forumu NATO için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyecek. TUSAŞ uçak yapılarından modernizasyona, taarruz helikopterlerinden jet eğitim uçaklarına ve uyduya kadar geniş bir alanda 50 yılı aşkın süredir Türkiye'ye ve müttefiklere hizmet veriyor. Baykar Teknoloji transatlantik güvenliği için Ukrayna'da kritik bir rol oynayan, küresel çapta oyun değiştirici bir insansız hava aracı (İHA) şirketidir. Burada sadece uçakları değil, Türk savunma sanayisinin son teknoloji sistemleri de sergileniyor. Müttefikler arasında farklı savunma sanayisi işbirliklerine olanak tanıyan, güvenli ve dayanıklı bir tedarik zinciri kurmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır