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Aksaray'da hareketli saatler! Lastiklerini kesip tam mazot döküp yakacaktı ki...

Aksaray'da bir kargo şirketine ait kamyonetin evinin önüne park edilmesine sinirlenen şüpheli, aracın lastiklerini kesip mazot döktü. Tam aracı aleve vereceği sırada polis ekipleri duruma müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray'da hareketli saatler! Lastiklerini kesip tam mazot döküp yakacaktı ki...

Evinin önüne araç park edilmemesi için kargo kamyoneti sürücüsü ile tartışan Şaban A. (35), kamyonetin tekrar gelip evinin önüne park etmesi edilmesi üzerine eline geçirdiği bıçakla kamyonete saldırdı.

Aksaray da hareketli saatler! Lastiklerini kesip tam mazot döküp yakacaktı ki... 1

LASTİKLERİNİ KESİP MAZOT DÖKTÜ

Önce lastiklerini bıçakla kesen Şaban A. daha sonra yanında getirdiği mazotu aracın lastiklerine dökerek yakmak istedi.

Aksaray da hareketli saatler! Lastiklerini kesip tam mazot döküp yakacaktı ki... 2

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekiplerini gören şahıs aracı ateşe veremedi.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, bir süre sonra şüpheli şahıs olay yerinde gözlem yaparken yakalandı.

Aksaray da hareketli saatler! Lastiklerini kesip tam mazot döküp yakacaktı ki... 3

Üst araması yapılarak gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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