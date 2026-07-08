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Trump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu: "Birçok liderden daha yakın"

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile kendisini karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki samimiyet gündem oldu. ABD medyasındaki "Trump, Erdoğan'a NATO ülke liderlerinin birçoğundan daha yakın." ifadesi ise dikkat çekti.

Trump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu: "Birçok liderden daha yakın"
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald TrumpAnkara Havalimanı'nda karşılamıştı.

Trump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu: "Birçok liderden daha yakın" 1

SAMİMİ DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etmişti.

Trump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu: "Birçok liderden daha yakın" 2

TÜRKÇE SELAMLADI

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlamıştı.

Trump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu: "Birçok liderden daha yakın" 3

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirmişti.

İKİ LİDERİN SAMİMİYETİ GÜNDEMDE

İki liderin karşılaştıkları andan itibaren verdiği samimi görüntüler ise ABD'de de gündem oldu.

Trump-Erdoğan samimiyeti gündem oldu: "Birçok liderden daha yakın" 4

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre; ABD'de yayın yapan bir kanalın spikeri Trump ve Erdoğan'ın o anlarını şu ifadelerle yorumladı:

"TRUMP, ERDOĞAN'A BİRÇOK LİDERDEN DAHA YAKIN"

"Başkan'a dokunan insanlara alışkın değilim. Başkan bu şekilde pek şefkatli ve yakın değildir. Bu yüzden onun buna izin verdiğini görmek, bu bağı görmek, birbirlerini nasıl karşıladıklarını görmek, bu size aradaki ayrımı gösteriyor. Bu toplantı ilginç olacak açıkçası. Başkan Trump, Erdoğan'a NATO ülke liderlerinin birçoğundan daha yakın."

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NATO Ankara Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri recep tayip erdoğan
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