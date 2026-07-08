Peş peşe TIR faciası! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, peş peşe yaşanan iki ayrı TIR kazasının acısıyla güne uyandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, Tekirdağ'da seyir halindeki bir TIR'dan koparak yola savrulan dorsenin neden olduğu zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği iki facia, TIR güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

OTOYOLDA EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 2 ÖLÜ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Köse ve araçta bulunan Salih Üstündağ hayatını kaybetti.

Kaza, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İskenderun istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki yabancı plakalı dorsesiz TIR, iddiaya göre arızalandı. Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a Zafer Köse yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Salih Üstündağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan sürücü Köse ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. TIR şoförünü gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TIRDAN AYRILAN DORSE ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU: 3 ÖLÜ

Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde tırdan ayrılan dorsenin savrularak yolu kapatması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyreden bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Yola savrulan dorse, yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, peş peşe gelen üç aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Kazada en büyük hasarı, Ferit Baldız yönetimindeki hafif ticari araç aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabilirken, sürücü Ferit Baldız (50) ile araçta bulunan Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır