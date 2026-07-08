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Macron Ankara'da sabah koşusu yaptı! Polis kuş uçurtmadı

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NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde konakladığı otelden çıkarak koşu yaptı. Spor kıyafetlerini giyen Macron'un ağır tempoda gerçekleştirdiği sabah antrenmanına geniş güvenlik önlemleri eşlik etti.

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güne spor yaparak başladı. Konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkan Macron, spor kıyafetleriyle ağır tempoda koşu gerçekleştirdi.

Macron Ankara da sabah koşusu yaptı! Polis kuş uçurtmadı 1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Macron'un koşusu sırasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanına eşlik eden koruma ekibi ve heyeti güzergâh boyunca Macron'u yalnız bırakmazken, motorlu polis ekipleri de koşu boyunca konvoyu adım adım takip etti.

Macron Ankara da sabah koşusu yaptı! Polis kuş uçurtmadı 2

Koşu güzergâhında çevrede yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Polis ekipleri güzergâh üzerinde güvenliği sağlarken, Macron sabah antrenmanını sorunsuz şekilde tamamlayarak yeniden konakladığı otele döndü.

Macron Ankara da sabah koşusu yaptı! Polis kuş uçurtmadı 3

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'da devlet ve hükümet başkanlarının güvenliği için kent genelinde geniş çaplı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Macron Ankara da sabah koşusu yaptı! Polis kuş uçurtmadı 4

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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NATO Ankara Fransa Emmanuel Macron
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