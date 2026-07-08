Marmara'ya 'Squall Line' uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen "Squall Line" (fırtına hattı) nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli rüzgar, gök gürültülü sağanak ve sıcaklıklarda belirgin düşüş öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre, hat şeklinde ilerleyen ve geçtiği bölgelerde kısa sürede etkili yağış ile kuvvetli rüzgar oluşturan "Squall Line" sistemi, Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösterecek. İstanbul'un da bu sistemden doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmelerine göre, kentte yarın gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacağı belirtiliyor.

Hafta ortasında 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önce 27 dereceye, cuma günü ise 24 ila 26 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Nem oranındaki değişimle birlikte bunaltıcı havanın da etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

"Squall Line" sisteminin etkili olduğu saatlerde kısa süreli ancak kuvvetli sağanaklar, ani rüzgar hamleleri ve yer yer fırtına görülebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, su baskınlarına ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Tahminlere göre serin ve yağışlı hava dalgası hafta sonuna doğru etkisini yitirecek. Hafta sonundan itibaren İstanbul'da yağışların sona ermesi ve hava koşullarının yeniden mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.