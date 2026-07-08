Temizlik süresini yarıya indiren Philips kablosuz süpürge indirimde!

Önce süpürüp sonra silmekle vakit kaybetmek istemiyorsanız bu fırsat tam size göre! Philips 8000 Series Aqua Plus, tek geçişte hem süpürüp hem silerek temizlik yükünüzü anında yarıya indiriyor. Üstelik 11.820 TL’lik dev indirimiyle sadece zamandan değil, bütçenizden de kazandırıyor. Ev temizliğini bir eziyet olmaktan çıkarıp saniyeler içinde tertemiz yapmak için bu fırsatı hemen değerlendirin!

Hem süpür hem sil: Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Elektrikli Dik Süpürge XC8053/01

Philips 8000 Series XC8053/01 Aqua Plus, tek geçişte hem süpürüp hem silen gelişmiş Aqua başlığı sayesinde ev temizliğini tamamen pratik bir boyuta taşıyor. 360 derece emiş gücüne sahip özel başlığı, her adımda toz ve kirleri her açıdan yakalayarak temizlik süresini yarı yarıya düşürüyor. Güçlü PowerCyclone 10 teknolojisi ve uzun ömürlü lityum iyon pili ile Turbo modda dahi tüm evi kesintisiz temizleme imkanı sunan süpüge, LED ışıklı başlığıyla gizli tozları görünür kılarken esnek tasarımıyla da mobilyaların altına kolayca ulaşarak zahmetsiz ve derinlemesine bir temizlik yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok kısa sürede elime ulaştı. Bir haftadır kullanıyorum, 4+1evimin her yerini süpürüp sildim. Keşke daha önce alsaydım. Çok memnun kaldım, çekiş gücü çok iyi."

"Harika süper bir süpürge, silmesi süpürmesi mükemmel, parkelerim parladı resmen, çok teşekkür ederim."

"Sağlam geldi, hiçbir kusuru yok. Önce kendime almıştım çeyizime, şimdi anneme aldım. O da çok memnun, herkese tavsiye ederim."

Bu içerik 8 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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