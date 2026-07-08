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Yolcu otobüsü kazası! 5'i ağır 15 yaralı

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Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametinden giden bir yolcu otobüsü kaza geçirdi. Kazada 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kazası! 5 i ağır 15 yaralı 1

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

Yolcu otobüsü kazası! 5 i ağır 15 yaralı 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kazası! 5 i ağır 15 yaralı 3

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza otobüs
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