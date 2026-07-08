Yolcu otobüsü kazası! 5'i ağır 15 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum