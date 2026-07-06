Hem cebinizi hem ayağınızı koruyun: Merrell ayakkabıda indirim var

Macera tutkunlarının heyecanla beklediği o an geldi; Koşu performansınızı zirveye taşırken ayak yorgunluğunu unutturan Merrell ayakkabı, hafifliğiyle ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek. Hem sporda hem doğadaki en sadık yol arkadaşınız olacak Agility Peak 6 modelini incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

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Merrell Erkek Agility Peak 6 Patika Koşusu Ayakkabısı

En zorlu arazi koşullarında bile kolayca ilerlemenizi sağlayan Merrell Agility Peak 6, Vibram Megagrip dış tabanı sayesinde ıslak ve çamurlu zeminlerde üstün bir yol tutuşu yaşatarak kayma riskini minimuma indirir. Hafif yapısı ve yüksek yastıklama sunan orta taban teknolojisi, adımlarınızdaki darbe emilimini maksimuma çıkararak diz ve eklemlerinizi korur, böylece uzun yürüyüşlerde bile yorgunluk hissettirmez. Nefes alabilen üst yüzeyi ayağınızı kuru tutarken güçlendirilmiş burun yapısı taş ve kök gibi engellere karşı üst düzey koruma ve konforlu bir yürüyüş deneyimi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir ayakkabı ve harika bir fiyat. Özellikle fiyata değinmek isterim, markanın kendi online sitesinde ve fiziksel mağazasındaki fiyatı tam 2 katı. Amazon’a teşekkürler bu fiyatı sağladığı için."

"Çok rahat, tabanı yüksek, normal ayakkabıda 41 giyiyorum, Merrel 42 tam oluyor."

Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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