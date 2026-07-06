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Cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Midesinde taşıyormuş...

Şanlıurfa'da boş arazide bir cansız bedenin bulunması ekipleri harekete geçirdi. Sır perdesi aralandı ve cansız bedenin kurye olduğu belirlendi. Midesinde taşıdığı uyuşturuculardan birinin patlaması sonucu öldüğü belirlenin kuryenin Türkiye'ye perşembe günü giriş yaptığı belirlendi.

Cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Midesinde taşıyormuş...

Şanlıurfa'da boş arazide battaniyeye sarılı halde ölü bulunan İranlı Omid Lotfipour'ın (52) uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Lotfipour'ın, midesinde taşıdığı kapsüllerden birinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Midesinde taşıyormuş... 1

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Olay, dün sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolu yakınındaki boş arazide meydana geldi. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçenler, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, İran uyruklu Omid Lotfipour’a ait olduğu belirlendi.

Cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Midesinde taşıyormuş... 2

SIR PERDESİ ARALANDI

Lotfipour'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lotfipour'un perşembe günü pasaport ile Türkiye'ye giriş yaptığı, daha sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti. Bu sırada midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu fenalaşan Lotfipour'un, ön otopsi bulgularına göre kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Midesinde taşıyormuş... 3

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Lotfipour'un vücudunda çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Lotfipour'un cenazesini teslim almak üzere henüz yakınlarının başvuruda bulunmadığı belirtildi.

Cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Midesinde taşıyormuş... 4

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Şanlıurfa uyuşturucu
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