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İletişim Başkanı Duran duyurdu! Trump'ın geliş tarihi belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi açıklamada bulundu. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran duyurdu! Trump'ın geliş tarihi belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geliş tarihi için resmi açıklama geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklama ile Trump'ın 7 Temmuz'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran duyurdu! Trump ın geliş tarihi belli oldu 1

Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Burhanettin Duran
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