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Akılalmaz yöntem! 'Kurgu kaza' şebekesi çökertildi: 200 milyon liralık vurgun

Kurgu trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketleri üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı ve çeşitli evraklar ele geçirildi.

Akılalmaz yöntem! 'Kurgu kaza' şebekesi çökertildi: 200 milyon liralık vurgun

İzmir'de sigorta şirketleri üzerinden vurgun yapıldığının tespiti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Akılalmaz yöntem! Kurgu kaza şebekesi çökertildi: 200 milyon liralık vurgun 1

KURGU TRAFİK KAZALARI DÜZENLEDİKLERİ BELİRLENDİ

MASAK hesap hareketleri ve bazı kaza raporlarının incelenmesi sonucunda, şüpheli şahısların örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekip kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikten sonra tamirat işlemlerini yaptırarak sigorta şirketlerine başvurdukları anlaşıldı. Bu yöntemle eksper incelemesi imkanını ortadan kaldıran şüphelilerin, ödeme yapılmaması durumunda tahkim, mahkeme ve icra süreçlerini devreye soktukları tespit edildi.

Akılalmaz yöntem! Kurgu kaza şebekesi çökertildi: 200 milyon liralık vurgun 2

200 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan detaylı incelemelerde, örgüt lideri olduğu değerlendirilen E.G. ile örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen Ç.İ. ve avukat A.A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin, kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Dosya kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edilirken, 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Akılalmaz yöntem! Kurgu kaza şebekesi çökertildi: 200 milyon liralık vurgun 3

48 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ile ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aramalarda çok sayıda evrak ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza sigorta
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