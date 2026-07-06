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NATO diplomasisi başladı: Erdoğan, Başbakan Radev'i ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.

NATO diplomasisi başladı: Erdoğan, Başbakan Radev'i ağırladı
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Bulgaristan Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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