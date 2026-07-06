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6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ı su kanalına ittiler! Dehşet anları kamerada: Başına 7 dikiş atıldı

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İstanbul'da 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak’ın, iddiaya göre kendisinden büyük çocuklar tarafından su kanalına itildi. Başından yaralanan küçük kıza 7 dikiş atıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olay tepki çekti. 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak’ın, yaşça büyük çocuklar tarafından su kanalına götürülüp itildiği öne sürüldü. Başından yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılıp kafasına 7 dikiş atıldı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AKRAN ZORBALIĞINA SON ÖRNEK

Olay, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin olduğu sokakta bulunan 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak, kendisinden yaşça büyük çocukların akran zorbalığına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın su kanalına doğru götürüldüğü ve ardından kanala itildiği görüldü. Olayın ardından başından yaralanan Helin Naz hastaneye kaldırılırken, kafasına 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ı su kanalına ittiler! Dehşet anları kamerada: Başına 7 dikiş atıldı 1

"KIZIMI ZORLA SU KANALINA GÖTÜRMÜŞLER"

Yaşananları anlatan anne Emine Budak, olaydan diğer kızının haber vermesiyle haberdar olduğunu belirterek, "Kızım yanıma gelip Helin Naz’ın düştüğünü söyledi. Hemen aşağı indim. O sırada bir çocuk onu kanaldan çıkarmaya çalışıyordu. Hastaneye gittikten sonra çevreden güvenlik kamerası olduğu söylendi. Ertesi gün görüntüleri izlediğimizde kızımı zorla su kanalına götürdüklerini gördük. Görüntülerde birkaç kez itmeye çalışıyorlar, ilk denemelerde düşmüyor. Daha sonra tekrar iterek su kanalına düşürüyorlar. Kızım yerde emekler gibi ilerlemeye çalışırken tekrar müdahale ediyorlar" dedi.

6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ı su kanalına ittiler! Dehşet anları kamerada: Başına 7 dikiş atıldı 2

"KARAKOLA ŞİKAYETÇİ OLDUM, BANA 'ÇOCUKTUR' DENDİ"

Kızını iten çocukların kendisinden bir iki yaş büyük olduğunu öne süren Budak, "Mahallede oynayan çocukların çoğu olayı biliyormuş. Ertesi gün konuştuğumuzda bunu öğrendik. Ama kimse bize söylemedi. Polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana ‘çocuktur’ denildi. Benim kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Başına 7 dikiş atıldı. Çok zor günler yaşadık. Tek isteğim benim kızımdan sonra başka hiçbir çocuğun aynı acıyı yaşamaması. Yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, küçük kızın su kanalına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin konuyla alakalı detaylı çalışması devam ediyor.

6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ı su kanalına ittiler! Dehşet anları kamerada: Başına 7 dikiş atıldı 3

6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ı su kanalına ittiler! Dehşet anları kamerada: Başına 7 dikiş atıldı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otizm İstanbul Arnavutköy akran zorbalığı kanal
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