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Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekti

Yıllarca Galaxy telefonlara ön yüklü gelen Samsung Messages, 6 Temmuz'da yani bugün kapanıyor. Şirket, mesajlaşmayı tamamen Google Messages'a devrediyor.

Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekti
Enes Çırtlık

Galaxy telefon kullanıcılarının yıllardır tanıdığı SMS uygulaması Samsung Messages için yolun sonuna gelindi. Bu yılın başında duyurulduğu gibi uygulama kapanıyor. Böylece Samsung, Google Messages lehine kendi mesajlaşma uygulamasının fişini çekiyor.

NİSANDAKİ DUYURU BUGÜN HAYATA GEÇİYOR

Samsung, nisan ayında Messages uygulamasının Google Messages lehine kapanacağını doğrulamıştı.

9to5Google'da yer alan habere göre, kullanıcılardan ise son birkaç haftadır uygulamanın 6 Temmuz'da resmi olarak kapatılacağını belirten paylaşımlar geldi. Bu, uygulama içi bir bildirimle doğrulandı.

Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekti 1

Ve takvimlerin 6 Temmuz'u göstermesiyle beraber o an artık gelmiş oldu. Böylece Galaxy ekosisteminde SMS ve RCS mesajlaşması tek çatı altında, Google Messages'ta toplandı.

KULLANICILAR ŞİMDİ NE YAPACAK?

Google Messages 2022'den bu yana zaten varsayılan uygulama olduğundan, çoğu Galaxy kullanıcısı için gündelik deneyimde büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kapanış esas olarak hâlâ Samsung Messages'ta kalan kullanıcıları ilgilendiriyor.

SAMSUNG KENDİ UYGULAMASINDAN NASIL ADIM ADIM UZAKLAŞTI?

Samsung Messages, yıllar boyunca Galaxy telefonlarda ön yüklü gelen SMS uygulaması oldu. Ancak RCS'in (zenginleştirilmiş mesajlaşma standardı) yükselişi, şirketi kendi uygulamasından yavaş yavaş uzaklaştırdı.

Google Messages ise 2022'de Galaxy telefonlarda varsayılan mesajlaşma uygulaması hâline geldi. 2024'te Samsung, ABD'de satılan Galaxy cihazlara kendi uygulamasını ön yüklemeyi bıraktı ve aynı yılın ilerleyen döneminde kullanıcıları aktif biçimde Google'ın uygulamasına yönlendirdi.

2025'TEKİ KISA CANLANMA SONU DEĞİŞTİRMEDİ

İlginç olan, uygulamanın kapanmadan önce bir toparlanma dönemi yaşamış olması: 2025'te Samsung Messages'a RCS desteği ve bazı yeni özellikler eklendi ve uygulama kısa süreli bir canlanma gördü. Ancak Samsung, nihayetinde uygulamanın fişini çekmeye karar verdi.

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Samsung mobil uygulama mesaj uygulama
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